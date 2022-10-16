Тайвань відповів на войовничі заяви, які пролунали з Китаю

Тайвань не відмовиться від свого суверенітету й не піде на компроміс з Китаєм.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву офісу президента Тайваню.

«Тайвань не відмовиться від свого суверенітету й не піде на компроміс щодо свободи та демократії, а його народ виступає проти ідеї Пекіна про управління Тайванем за моделлю «одна країна, дві системи», - йдеться в повідомленні.

Ця заява з Тайбея пролунала невдовзі після того, як голова КНР Сі Цзіньпін на відкритті з’їзду Комуністичної партії в Пекіні заявив, що Китай ніколи не відмовиться від застосування сили для возз’єднання Тайваню з материком.

"Одна країна, дві системи" — модель, запропонована на початку 1980-х Ден Сяопіном, керівником Китайської Народної Республіки. Ден Сяопін запропонував варіант, при якому існував би один Китай, але при цьому такі території як Гонконг, Макао і Тайвань могли б мати свої власні економічні та політичні системи.

Згідно з пропозицією, Тайвань міг би зберегти свою юрисдикцію, озброєння, економіку й фінансову систему, включно з комерційними та культурними угодами з іншими країнами, та отримати права в міжнародних відносинах.

Нагадаємо, що речник Комуністичної партії Сунь Єлі заявив, що Китай залишає за собою право застосувати силу для розв'язання питання Тайваню. Водночас мирне "возз'єднання з островом є пріоритетним".

5 жовтня Тайвань звинуватив Китай у порушенні договору про пересування військових Тайванською протокою. На тлі загострення відносин КНР і Тайваню президент США Джозеф Байден заявив, що у разі вторгнення Китаю на острів американські військові захистять його.