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На полігоні у Бєлгородській області сталася стрілянина, заявляють про щонайменше 11 загиблих

Згідно з інформацією російських телеграм-каналів кількість жертв може бути вдвічі більшою.

На полігоні у Бєлгородській області сталася стрілянина, заявляють про щонайменше 11 загиблих

Міністерство оборони Росії підтвердило інформацію про стрілянину на полігоні в Бєлгородській області РФ, є вбиті. Окупанти назвали цей інцидент "терактом".

РФ заявляє про 11 вбитих людей і 15 поранених.

“Під час проведення заняття з вогневої підготовки з особами, які добровільно виявили бажання брати участь у спеціальній військовій операції, терористи відкрили вогонь зі стрілецької зброї по особовому складу підрозділу”, – цитують Міноборону російські видання.

Вогонь нібито відкрили двоє громадян країни СНД.

Про цей інцидент протягом останньої години повідомили кілька російських джерел. Водночас вони заявляють про значну більшу кількість жертв – до 22.

Як повідомив телеграм-канал SOTA з посиланням на джерела серед родичів мобілізованих, стрілянина трапилася на полігоні в селищі Солоті.

Там раніше перебували понад 100 осіб із Брянської області, які категорично відмовлялися від відправки під місто Лиман Донецької області. Військове керівництво понад тиждень намагалося вмовити їх вирушити на штурм міста.

Нагадаємо, у вересні у військкоматі Усть-Ілімська Іркутської області РФ сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено начальника призовної комісії.

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