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В Росії один із призовників розстріляв голову призовної комісії, – ЗМІ

Нападник перед пострілами сказав: "Зараз усі поїдемо додому".

В Росії один із призовників розстріляв голову призовної комісії, – ЗМІ
Фото: Цензор

У військкоматі Усть-Ілімська Іркутської області РФ сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено начальника призовної комісії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"26 вересня 25-річний чоловік вчинив стрілянину у військкоматі в Іркутській області. Поранено начальника призовної комісії. Його винесли до карети швидкої допомоги. Спочатку повідомлялося, що військкома було вбито, але, за останніми даними, він вижив", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, у місцевого військкома Олександра Єлісєєва вистрілили шість разів, і він перебуває у реанімації у важкому стані.

Нападника затримано. Він повідомив, що його ім’я Руслан Зінін, 1997 року народження.

За словами очевидців, перед тим, як відкрити стрілянину, Зінін сказав: "Зараз усі поїдемо додому". За попередніми даними, його збиралися "мобілізувати".

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ, міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що буде мобілізовано 300 000 резервістів.  

Пізніше з’ясувалося, що у засекреченому пункті указу Путіна йдеться про мобілізацію мільйона людей.

Крім того, Генштаб ЗСУ повідомив, що в Росії військкомати працюють цілодобово з 22 вересня, Ростовську область закрили на вʼїзд і виїзд, а на окупованих територіях України росіяни вручають повістки.

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