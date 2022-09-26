"Кухар Путіна" Пригожин публічно визнав створення ним ПВК "Вагнер"

Каже, що бойовиків набирав з 2014 року, і стверджує, що вони причетні до захоплення луганського аеропорту.

Так званий кухар Путіна Євген Пригожин визнав, що створив ПВК "Вагнер", бойовики якої задіяні у війні проти України. За його словами, група була сформована у травні 2014 року, тобто вже після початку війни на Сході України.

Пригожин стверджує, що полетів на полігон, "сам почистив стару зброю, сам розібрався з бронежилетами і знайшов спеціалістів, які змогли мені в цьому допомогти", пише The Insider.

"1 травня 2014 року і народилась група патріотів, яка як наслідок отримала назву БТГ «Вагнер»", – стверджує він.

Пригожин визнав, що бойовики були причетні до захоплення луганського аеропорту та інших українських територій.

Раніше Пригожин заперечував звʼязок з "вагнерівцями", а повʼязана з ним фірма публікувала офіційні заяви про "крайнє здивування Пригожина самим фактом існування цієї компанії". У вересні в мережі зʼявилося відео Пригожина з вʼязниці, куди він приїхав вербувати злочинців до ПВК. Він закликав їх поїхати на війну в Україну за гроші та обіцянку помилування через пів року "служби" для всіх, хто виживе.

Нагадаємо, в серпні Washington Post писала, що ПВК "Вагнер" активно і відкрито набирає найманців у 27 з понад 80 субʼєктів Росії. Це відбувається через вуличні банери та вербувальників. У списку вимог, який журналісти отримали від одного з рекрутерів, зазначено, що шукають чоловіків віком від 24 до 50 років, громадян будь-яких країн, крім ЄС, НАТО і України, і не хворих на гепатит. Засуджені можуть подавати заявки, якщо їм не висунули звинувачень у тероризмі, зґвалтуванні чи контрабанді наркотиків. Контракт пропонується на чотири місяці, платити обіцяють по 4000 доларів щомісяця. Навчання – в таборі Молькіно Краснодарського краю. Водночас найманство в Росії заборонено, і нема жодних гарантій, що бойовики отримають обіцяне від компанії, якої на папері не існує.

За даними Міноборони Британії, вербування по вʼязницях відбувається щонайменше з липня.

Керівник правозахисної групи Gulagu.net Володимир Осєчкін заявив, що цю та інші ПВК фактично контролюють російські оборонні та розвідувальні служби. Спонсорують їх олігархи, як "кухар Путіна" Євгеній Пригожин – вони отримують вигідні державні контракти, і бонуси від такої роботи змушені витрачати на фінансування найманців.

Є дані, що початки так званої групи Вагнера були закладені в середині 2010-х років Дмитром Уткіним з військовим прізвиськом "Вагнер". Виявити групу Вагнера важко, оскільки вона не є зареєстрованою компанією. Це обʼєднання охоронних фірм, свого роду приватна міліція. Фінансистом групи вважається олігарх Пригожин, який раніше організовував харчування для заходів у Кремлі, за що й отримав прізвисько "кухар Путіна".