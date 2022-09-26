Ворог за ніч випустив по Дніпропетровській області близько 130 снарядів

У Дніпропетровській області окупанти усю ніч били по Нікопольському району з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. По Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах били девʼять разів, прилетіли майже 130 російських снарядів.

Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Попередньо, люди не постраждали.

"По Нікополю поцілили тричі. У місті пошкоджені майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач. Знову знеструмлені оселі майже 3 000 сімей. Енергетики вже стали до роботи", – написав він.

У Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах наразі проводиться обстеження територій. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Цієї ночі росіяни також атакували ракетами Запоріжжя і область – там є влучання у обʼєкт військової інфраструктури. Одеську область атаковано безпілотниками-камікадзе – там влучили в військовий обʼєкт. Через пожежу і детонацію оголосили евакуацію цивільних з місцевості враження.