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Ворог за ніч випустив по Дніпропетровській області близько 130 снарядів

Про постраждалих даних немає. 

Ворог за ніч випустив по Дніпропетровській області близько 130 снарядів
Дніпропетровська область (ілюстративне фото)
Фото: Telegram/Микола Лукашук

У Дніпропетровській області окупанти усю ніч били по Нікопольському району з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. По Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах били девʼять разів, прилетіли майже 130 російських снарядів.

Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Попередньо, люди не постраждали.

"По Нікополю поцілили тричі. У місті пошкоджені майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач. Знову знеструмлені оселі майже 3 000 сімей. Енергетики вже стали до роботи", – написав він. 

У Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах наразі проводиться обстеження територій. Масштаби руйнацій з’ясовуються. 

Цієї ночі росіяни також атакували ракетами Запоріжжя і область – там є влучання у обʼєкт військової інфраструктури. Одеську область атаковано безпілотниками-камікадзе – там влучили в військовий обʼєкт. Через пожежу і детонацію оголосили евакуацію цивільних з місцевості враження. 

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