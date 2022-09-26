Японія впровадила додаткові санкції проти Росії і висловила занепокоєння через можливість застосування ядерної зброї

Санкції стосуються речовин, що можуть використовуватися для хімічного озброєння.

Японія застосувала додаткові антиросійські санкції. Уряд вирішив заборонити експорт товарів, повʼязаних із хімічною зброєю, пише Reuters.

До санкційного списку додали 21 російську організацію, зокрема наукові лабораторії.

Також Японія "глибоко стурбована" можливим застосуванням ядерної зброї.

"Японія глибоко стурбована можливістю використання ядерної зброї під час вторгнення в Україну", – зазначили в кабінеті міністрів.

Ядерний шантаж неодноразово лунав від кремлівських посадовців, зокрема й президента РФ. 21 вересня у зверненні щодо оголошення мобілізації Путін висловив чергові ядерні погрози. Міністр закордонних справ Сергій Лавров у ООН продовжив це, заявивши, що Москва захищатиме "свої" території, якими вона буде вважати і окуповані частини України після псевдореферендума, всіма способами, в тому числі і ядерними.

Президент Володимир Зеленський закликав світ не піддаватися на ядерний шантаж Росії, оскільки він може сприяти спробам захоплення нових територій.

США попередили, що ядерний удар росіян матиме "катастрофічні наслідки".