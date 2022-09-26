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СБУ виявила ще одну катівню окупантів на деокупованій Харківщині

Ворог застосовував до утримуваних в’язнів жорстокі тортури, після чого вивозив їх на територію РФ.

СБУ виявила ще одну катівню окупантів на деокупованій Харківщині
Фото: СБУ

Оперативники Служби безпеки виявили місце незаконного утримання людей у нещодавно звільненому від окупантів селі Липці на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Катівня, яку загарбники називали "підвалом", була облаштована у приміщенні, де розміщувалася так звана народна міліція "ЛНР".

"Бойовики цієї терористичної організації та російські військові незаконно ув’язнювали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати з ворогом", – йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

За інформацією СБУ, окупанти застосовували до в’язнів жорстокі тортури, після чого силоміць вивозили їх на територію РФ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

У межах розпочатого раніше кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, які постраждали від тортур окупантів, а також усіх воєнних злочинців, причетних до знущання над цивільним населенням.

Усі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців будуть згодом передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

На території Харківської області було виявлено чотири масові поховання українців.

Нагадаємо, раніше СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні. Мова йде про заступника начальника управління Росгвардії по Ростовській області, полковника поліції Олександра Науменка.

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