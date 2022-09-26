Ворог застосовував до утримуваних в’язнів жорстокі тортури, після чого вивозив їх на територію РФ.

Оперативники Служби безпеки виявили місце незаконного утримання людей у нещодавно звільненому від окупантів селі Липці на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Катівня, яку загарбники називали "підвалом", була облаштована у приміщенні, де розміщувалася так звана народна міліція "ЛНР".

"Бойовики цієї терористичної організації та російські військові незаконно ув’язнювали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати з ворогом", – йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

За інформацією СБУ, окупанти застосовували до в’язнів жорстокі тортури, після чого силоміць вивозили їх на територію РФ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

У межах розпочатого раніше кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, які постраждали від тортур окупантів, а також усіх воєнних злочинців, причетних до знущання над цивільним населенням.

Усі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців будуть згодом передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

На території Харківської області було виявлено чотири масові поховання українців.

Нагадаємо, раніше СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні. Мова йде про заступника начальника управління Росгвардії по Ростовській області, полковника поліції Олександра Науменка.