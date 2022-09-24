СБУ назвала командира росгвардійців, який катував українців у Херсоні

СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Мова йде про заступника начальника управління Росгвардії по Ростовській області полковника поліції Олександра Науменка із позивним "Альфа".

За даними слідства СБУ, з березня Науменко керує військовослужбовцями Росгвардії у тимчасово окупованому Херсоні. За його наказами відбуваються незаконні затримання та тортури над місцевими мешканцями, проникнення до їхніх помешкань і заволодіння майном.

Встановлено, що він особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. Віддавав накази застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ. Серед херсонців були потерпілі.

Крім того, за його вказівкою російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та їх місця дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами.

Наразі полковнику Науменку оголошено підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в Каховській громаді Херсонщини повідомили, що озброєні росіяни викрали з помешкань двох жительок. Про ще одного жителя стало відомо, що росіяни утримують його в підвалі приміщення поліції Нової Каховки.