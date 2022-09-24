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Учора окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області

Інформації про постраждалих немає.

Учора окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області
Обстріл села у Запорізькому районі, ілюстративне фото
Фото: Олександр Старух у Telegram

За минулу добу у Запорізькій області через ворожі обстріли пошкоджено і зруйновано 72 об’єкти інфраструктури.

Про це повідомила у Telegram Запорізька ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів: Запоріжжя, Малі Щербаки, Гуляйполе, Полтавка, Залізничне, Новопавлівка, Темирівка, Яблукове, Червоне, Приморське, Нестерянка, Новоандріївка, Білогір'я, Ольгівське, Малинівка, Дорожнянка, Оріхів”, – йдеться у дописі.

 

Надійшло 72 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Також 23 вересня проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1 065 людей, з них 218 – діти.

Нагадаємо, Росія вдарила ракетами по Запорізькому району Запорізької області. Ракетних атак зазнали села Григорівка, Юлївка, Річне та селище Комишуваха. 

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