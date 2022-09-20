​Росія вдарила ракетами по Запорізькому району, - Старух

Росія вдарила ракетами по Запорізькому району Запорізької області.

Про це у Telegram повідомив керівник ОВА Олександр Старух.

За його словами, села Григорівка, Юлївка, Річне та селище Комишуваха зазнали ракетних атак упродовж останньої години.

"В Юліївці і Комишувасі по три прильоти. За попередньою інформацією ворог застосував ракети С-300", - зазначив Старух.

Він додав, що інформація щодо постраждалих та руйнування з’ясовується.

Нагадаємо, нині російські окупанти обстріляли село Грушівка Куп'янського району Харківщини. Загинули дві людини, дев'ятеро отримали поранення. Серед них - четверо дітей. Інформацію про загальну кількість постраждалих ще уточнюють.