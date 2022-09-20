Також на південному напрямку було ліквідовано 17 російських військових.

Сьогодні вночі українські зенітники збили ворожі безпілотники “Оріон” і “Орлан-10” над Херсонською областю.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування “Південь”.

“У районі Нововоскресенського і Архангельського ворог проводив повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. Пильністю і влучністю наших зенітно-ракетних підрозділів розвідники “Оріон” і “Орлапн-10” знищені”, – йдеться в повідомленні.

Також наразі підтверджено ліквідацію 17 окупантів, втрати техніки уточнюються.

Нагадаємо, за останні 10 днів російська армія втратила в Україні не менше чотирьох бойових літаків, а з початку вторгнення їх кількість скоротилася приблизно на 55. РФ тепер не має переваг у повітрі.