Під час війни до традиційних вразливостей кордону додаються нові та гібридні загрози.

Європейський Союз передав Державній прикордонній службі України тепловізійне обладнання для спостереження за кордоном на загальну суму майже 500 000 євро.

Про це повідомляє сайт ДПСУ.

"Поки прикордонники в прямому сенсі боронять межі держави від неспровокованої та невиправданої агресії Російської Федерації проти України, до традиційних вразливостей кордону додаються нові та гібридні загрози. За допомогою наданого обладнання Державна прикордонна служба України зможе краще протидіяти цим загрозам і забезпечити покриття ще частини найбільш вразливих ділянок. Європейський Союз підтримував і підтримуватиме ДПСУ заради нашої спільної безпеки", – сказав керівник відділу Належного врядування та верховенства права Представництва ЄС в Україні Ксав’є Камю.

Фото: dpsu.gov.ua

Він зазначив, що загалом допомога ЄС суб’єктам інтегрованого управління кордонами в межах проєкту EU4IBM вже перевищила понад 1,5 млн євро та забезпечила надання широкого спектру необхідної підтримки, яка дозволяє персоналу прикордонного відомства ефективніше виконувати завдання з охорони кордону та реагувати на нові ризики.

Проєкт "Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)", що фінансується Європейським Союзом та втілюється Міжнародним центром з розвитку міграційної політики (ICMPD), спрямований на підтримку впровадження реформ, які наближають українську систему управління кордонами до стандартів та передової практики Європейського Союзу в межах Стратегії інтегрованого управління кордонами України. Стратегія була ухвалена Кабінетом міністрів України 24 липня 2019 року. Проєкт триває з грудня 2019 року до грудня 2022-го.

Нагадаємо, фонд "Повернись живим" здійснив закупівлю 478 тепловізорів для Збройних сил України вартістю 51 млн 692 тис. грн.