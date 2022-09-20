Рада створила Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування фактів сексуального насильства окупантами

ВР на пленарному засіданні 20 вересня прийняла постанову “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів сексуального насильства, вчиненого внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України”.

Проголосували за постанову 295 нардепів, передає кореспондент LB.

Очолила ТСК народна депутатка фракції “Слуга народу” Марина Бардіна – заступниця голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, голова підкомітету з питань дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері захисту прав людини та гендерної політики. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

До складу ТСК також увійшли ще 8 депутаток з різних парламентських фракцій.

“Зґвалтування та інші форми сексуального насильства стали одними із масових засобів ведення війни Російською Федерацією проти України. Правоохоронними органами задокументовано та розслідуються численні випадки сексуального насильства вчиненого проти жінок, чоловіків, хлопчиків та дівчаток. Документування таких випадків продовжує вестись, можна ствердно говорити про їх систематичність, масовість та свідомість вчинення навмисної жорстокості Збройними силами РФ стосовно населення на території України”, – заявляють авторки постанови.

Сексуальне насильство може входити до складу таких міжнародних злочинів:

воєнні злочини,

злочини проти людяності,

геноцид та інші серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та права прав людини.

За даними Генеральної прокуратури України, наразі зареєстровано 26 305 злочинів агресії та воєнних злочинів лише за період повномасштабного вторгнення РФ.

Метою ТСК стане розслідування фактів сексуального насильства, вчиненого внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

“А також ініціювання питання про притягнення осіб, винних у вчиненні сексуального насильства, до відповідальності, у тому числі щодо міжнародного розшуку таких осіб та здійснення співробітництва за принципом універсальної юрисдикції”, – наголошується у пояснювальній записці.

Депутатки нагадують, що Кримінальний Кодекс України містить статті, які можуть бути застосовними до випадків сексуального насильства, пов’язаних зі збройним конфліктом.

Згідно з частиною першою статті 433 ККУ, встановлюється кримінальна відповідальність за насильство над населенням у районах воєнних дій, яке серед іншого може включати й вчинення сексуального насильства. У цьому випадку передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Стаття 438 встановлює кримінальну відповідальність за порушення законів та звичаїв ведення війни, що включає жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням. Санкція за цією статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

"Тому наразі лишається необхідність імплементації до національного кримінального законодавства положень міжнародного кримінального та міжнародного гуманітарного права, адже злочини сексуального насильства мають бути кваліфіковані як воєнні злочини, злочини проти людяності та відповідно передбачати значно більшу міру покарання”, – вважають народні депутатки.

Нагадаємо, у другому звіті "Московського механізму" ОБСЄ, в рамках якого була створена експертна місія для вивчення наслідків вторгнення Росії в Україну, підтверджені неодноразові випадки сексуального насильства, вчиненого російськими військовими, а також масові вбивства цивільного населення, в тому числі – дітей.