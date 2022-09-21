Росія вистрілила собі у ногу, – у МЗС вважають, що мобілізація матиме серйозні наслідки для РФ

"Це, з певної точки зору, позитивна новина для нас".

Часткова мобілізація у Росії є достатньо сильним пострілом собі у ногу. Вона матиме у довгостроковій перспективі серйозні наслідки для Російської Федерації.

Про це повідомив під час всеукраїнського телемарафону UArazom радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

"Це, з певної точки зору, позитивна новина для нас. Це достатньо сильний постріл собі у ногу зі сторони РФ. І ми просто маємо розуміти, що ми живемо насправді в історичний момент того, коли Росія нарешті почала визнавати свої втрати на Сході. Вона почала визнавати свої програші", – заявив Смірнов.

За його словами, якщо читати між рядків, то можна зрозуміти, що цей вчинок був криком про допомогу в тому сенсі, що РФ не вистачає людей.

У МЗС впевнені, що мобілізація запустить надзвичайно сильні й внутрішньополітичні, й внутрішні міжусобні процеси всередині самої Росії. Вони спричинять надзвичайно велику хвилю негативізму безпосередньо у самій РФ, її наслідки можна буде побачити незабаром.

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Відповідний указ уже підписано. Надсилання людей на війну він назвав "необхідними кроками" для захисту територіальної цілісності РФ.

Путін також заявив про підтримку псевдореферендумів на окупованих територіях України.