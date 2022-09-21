Латвія не видаватиме гуманітарні візи ухилянтам від мобілізації із Росії

Відмовлятися від заборони на вʼїзд для російських туристів країна теж не буде.

З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.

Про це в твіттері повідомив латвійський міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс. "А також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня", – додав він.

Drošības apsvērumu dēļ Latvija neizsniegs humānās vai cita veida vīzas tiem Krievijas pilsoņiem, kuri izvairās no mobilizācijas, kā arī nemainīs kopš 19.septembra ieviestos robežšķērsošanas ierobežojumus Krievijas pilsoņiem ar Šengenas vīzām — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 21, 2022

Міністр зазначив, що Латвія консультуватиметься із союзниками щодо спільних дій у звʼязку з мобілізацією в Росії.

Необхідно обговорити подальшу підтримку України та можливі додаткові заходи безпеки в регіоні. Рівень військової загрози для Латвії все ще низький.

Нагадаємо, сьогодні Путін оголосив часткову мобілізацію, в ході якої мають призвати 300 000 осіб. Російська влада обіцяє, що призиватимуть лише людей з військовим досвідом і тих, у кого є військові спеціальності. Їм також обіцяють додаткову підготовку.

Те, що мобілізованих відправлятимуть на війну в Україну, не приховується: сказано, що мобілізація проводиться "для контролю" над окупованими територіями України.

За дезертирство і добровільну здачу в полон передбачена кримінальна відповідальність.

Після оголошення мобілізації росіяни за кілька хвилин розкупили прямі квитки з Москви і Петербурга до Стамбула, Єревана і Тбілісі. Російські громадські організації анонсували масові протести на сьогоднішній вечір у центрах усіх міст.

Окрім повідомлення про мобілізацію, Путін сьогодні також висловив підтримку псевдореферендумів на захоплених частинах Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Окупанти з 23 до 27 вересня будуть фальшувати опитування щодо незаконного приєднання української території до Росії.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи мобілізацію, зазначив, що росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, тюрму за дезертирство і спецзагони для "опущених" у ПВК.