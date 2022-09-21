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Наступного року очікується передача Великобританією РСЗВ Україні

Великобританія не планує зменшувати допомогу Україні.

Наступного року очікується передача Великобританією РСЗВ Україні
Фото: ЕРА/UPG

Під час візиту до ООН прем’єр-міністр Великобританії скаже лідерам, що світ повинен покласти край економічному шантажу Путіна, усунувши всю енергетичну залежність від Росії.

Про це повідомила пресслужба уряду Великобританії.

“Прем’єр-міністр Ліз Трасс використає свій візит до Нью-Йорка цього тижня, щоб зміцнити відданість Великої Британії безпеці та територіальній цілісності України, оголосивши, що Велика Британія наступного року зрівняється або перевищить нашу військову підтримку Україні у 2022 році”, - повідомляють у пресслужбі уряду.

Зазначається, що Великобританія вже є другим найбільшим військовим донором для України, виділяючи 2,3 млрд фунтів стерлінгів у 2022 році. 

“З 2015 року ми підготували 27 000 військовослужбовців Збройних сил України, а за останній рік ми надали сотні ракет, п’ять систем ППО, 120 бронетехніки та понад 200 тис. одиниць несмертельного військового спорядження”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, минулого тижня відбулося найбільше комерційне транспортування боєприпасів з часів Другої світової війни - десятки тисяч артилерійських боєприпасів, наданих Великобританією, відправилися на лінію фронту в Україні.

Зазначається, що конкретний характер військової підтримки Великобританії у 2023 році буде визначено виходячи з потреб ЗСУ. Очікується, що допомога включатиме таке обладнання, як ракетна система залпового вогню (РСЗВ), надане Україні Великобританією та іншими союзниками. 

“Перемоги України за останні тижні були надихаючими. Знову і знову ці сміливі люди кидали виклик тим, хто сумнівався, і показували, на що вони здатні, коли їм потрібна військова, економічна та політична підтримка. Моє послання народу України таке: Велика Британія й надалі буде за вами на кожному кроці. Ваша безпека – наша безпека”, - підкреслила Ліз Трасс.

Нагадаємо, українська делегація для цієї сесії Генасамблеї складається з міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, постпреда України при ООН Сергія Кислиці, першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, генпрокурора Андрія Костіна, голови парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, керівника Головного управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Юрія Вітренка, директор Департаменту міжнародних організацій МЗС Валентина Скуратовського та постійного представника президента в Криму Таміли Ташевої.

Президент Володимир Зеленський також затвердив Директиви делегації. Їхній зміст не опублікований, а сам документ має гриф "таємно". Втім, у МЗС трохи розповіли про основні завдання делегації: зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, зокрема збільшення постачань зброї та фінансової допомоги, притягнення Росії до міжнародної відповідальності за її злочини, активізація відносин з країнами Глобального Півдня.

На Генасамблеї ООН буде й російська делегація, щоправда, не в такому складі, як хотіла Москва. США не дали візи більшості російської делегації, але міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров її отримав. 

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