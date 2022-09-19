Кулеба вирушив до США на дебати 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 19–23 вересня перебуватиме з візитом у США, де візьме участь у загальних дебатах 77-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Обʼєднаних Націй.

Українська делегація має три пріорітети роботи на Генасамблеї, повідомили у фейсбуці МЗС.

Це – зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, зокрема збільшення постачань зброї та фінансової допомоги, притягнення Росії до міжнародної відповідальності за її злочини, активізація відносин з країнами Глобального Півдня.

"Окрема увага під час візиту міністра буде приділена темі гарантій безпеки для України в контексті розробленого групою Єрмака-Расмуссена документа The Kyiv Security Compact", – йдеться у повідомленні.

Фото: МЗС

Нагадаємо, що на Генасамблеї ООН буде й російська делегація, щоправда, не в такому складі, як хотіла Москва. США не дали візи більшості російської делегації, але міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров її отримав.

Очільником цієї сесії ООН є угорський дипломат Чаба Кьороші.