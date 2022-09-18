Дружина президента України також зустрілася з принцесою Уельською.

Дружина президента України Олена Зеленська та очільник українського уряду Денис Шмигаль приїхали до Лондона попрощатися з королевою Єлизаветою II. У межах візиту Зеленська поспілкувалася з Кетрін, принцесою Уельською.

Як пише dailymail.co.uk, Кейт Міддлтон провела аудієнцію зі Зеленською у Букінгемському палаці.

Посол Великобританії в Києві Мелінда Сіммонс зі свого боку заявила, що приїзд Олени Зеленської для неї “велика честь” – враховуючи війну в Україні.

“Прибуття пані Зеленської до Великобританії дуже очікували після того, як було підтверджено, що її чоловік, президент Зеленський, залишиться вдома, щоб очолити військові дії”, – зазначає видання.

Зеленська, Шмигаль, а також посол України у Великобританії Вадим Пристайко відвідали сьогодні залу прийомів Вестмінстерського палацу, де перебуває домовина з тілом Королеви.

Фото: ЕРА/UPG

“Королева користувалася великою суспільною повагою та прихильністю у Сполученому Королівстві. Так само нею захоплювалися далеко за межами Королівства, включно з Україною. Більшість українців запам’ятають Її Величність через простий, але важливий факт. Вона була главою держави, яка однією з перших простягла руку допомоги, коли Україна зіткнулася з варварською російською навалою”, – написав у Телеграмі керівник українського уряду.

Він додав, що британці роблять усе можливе для наближення нашої перемоги.

"Вдячний уряду Сполученого Королівства. Не сумніваюся, що Король Чарльз III розвине прогрес, досягнутий його матір'ю”, – зазначив Шмигаль.

Фото: Телеграм-канал Шмигаля

Нагадаємо, похорон королеви Єлизавети II відбудеться у Вестмінстерському абатстві в понеділок, 19 вересня о 13:00 за київським часом. Британці не запросили на похорон Російську Федерацію, Республіку Білорусь та М’янму.

10 вересня король Чарльз III офіційно став правителем Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності та приніс присягу. Його коронація відбудеться за кілька місяців.

Королева Єлизавета ІІ померла 8 вересня вдень у Балморальському замку, що в Шотландії.