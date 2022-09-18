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В Єревані мітингують за вихід Вірменії з ОДКБ

Також мітингувальники вимагають пошуку нових союзників.

В Єревані мітингують за вихід Вірменії з ОДКБ
Фото: Новости Армения

У центрі Єревана, біля Площі Франції, відбувається мітинг із вимогою виходу Вірменії з ОДКБ.

Про це інформує "Новости Армения".

Організатори мітингу закликають також приєднатися безпартійних громадян. Вони закликають до виходу з ОДКБ та початку перемовин з іншими союзниками, щоб створити нову систему безпеки.

Секретар Ради безпеки Республіки Вірменія Армен Григорян заявив, що держава, звертаючись до ОДКБ, розраховувала на надання військової допомоги для захисту її суверенітету та виведення азербайджанських військ з її території, але вона досі не виконана. 

Зазначимо, що Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ, Ташкентський договір) — це підконтрольна РФ військово-політична організація, до якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Нагадаємо, що чергове загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном почалося в ніч на 13 вересня. 

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі під час свого візиту до Єревана засудила атаки Азербайджану проти Вірменії.

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