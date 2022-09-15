Вірменія повідомляє про перемир'я з Азербайджаном після нових сутичок, – Reuters з посиланням на чиновника

Високопоставлений вірменський чиновник заявив ввечері 14 вересня про досягнення перемир’я з Азербайджаном після двох днів ескалації, пов’язаної з багаторічною суперечкою між колишніми радянськими державами щодо території Нагірного Карабаху.

Про це пише Reuters.

Натомість інформації від Азербайджану про перемир'я не було.

Російські інформаційні агентства цитують слова секретаря Ради безпеки Вірменії Армена Григоряна вірменському телебаченню: “Завдяки участі міжнародної спільноти досягнуто домовленості про припинення вогню”.

“Росія є визначною дипломатичною силою в регіоні і має там 2000 миротворців. Москва виступила посередником в угоді, що поклала край бойовим діям 2020 року, які отримали назву другої карабаської війни і в яких загинули сотні людей”, – зазначає видання.

У повідомленні йдеться, що перемир'я діє вже кілька годин. Міністерство оборони Вірменії раніше повідомило, що стрілянина в прикордонних районах припинена.

Зазначимо, кожна сторона звинувачує іншу в нових зіткненнях.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив парламенту, що з початку стрілянини цього тижня було вбито 105 вірменських військовослужбовців. Азербайджан повідомив про 50 загиблих військових у перший день боїв. Дані не підтверджені.

Нагадаємо, 14 вересня Вірменія звинуватила Азербайджан у завданні удару по пункту дислокації прикордонних сил ФСБ Росії на території Гегаркуникської області.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994-му після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

У 2020 році активні бої почалися 27 вересня. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів. Загострення завершилося підписанням мирної угоди між Вірменією, Азербайджаном і Росією, однак її не сприйняли у Вірменії – люди вийшли на масові протести, увірвались у парламент і побили його очільника.