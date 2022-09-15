​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
Затримали працівницю моргу на Донеччині, яка викрадала банківські картки у загиблих бійців
Росія випустила сім ракет по Кривому Рогу, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди (оновлюється)
Росія випустила сім ракет по Кривому Рогу, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди (оновлюється)
Росія використовувала Таджикистан і Киргизстан для перекидання військових в Україну, – ЗМІ
Росія використовувала Таджикистан і Киргизстан для перекидання військових в Україну, – ЗМІ
Майже всі росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, – ISW
Майже всі росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, – ISW
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Розгром
Розгром
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
ГоловнаСвіт

Європарламент підтримав виділення Україні 5 млрд євро кредиту

Стверджується, що умови для Києва надзвичайно вигідні. 

Європарламент підтримав виділення Україні 5 млрд євро кредиту
Голова Європарламенту
Фото: ЕРА/UPG

Депутати Європарламенту погодили макрофінансовий кредит для України на суму 5 млрд євро. Ці кошти мають допомогти Україні перекрити її гострі потреби у фінансуванні, що виникли через повномасштабне вторгнення Росії, йдеться на сайті ЄП.

"Комісія надає кредит уряду в Києві на дуже вигідних умовах", – стверджують у Європарламенті. 

За даними Міжнародного валютного фонду, Україна має дефіцит фінансування в розмірі 10 млрд доларів (9,8 млрд євро).

На сайті Європарламенту підкреслили, що передумовою для надання допомоги є те, що "Україна зберігає ефективні демократичні принципи, попри концентрацію влади у воєнний час у руках".

Надання допомоги підтримали 534 депутати, проти були 30, а 26 утримались. 

Кредитування набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС. 

Це другий і найбільший транш пакету підтримки ЄС у розмірі 9 млрд євро. З цих коштів 1 млрд євро вже освоїли. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також