Європарламент підтримав виділення Україні 5 млрд євро кредиту

Депутати Європарламенту погодили макрофінансовий кредит для України на суму 5 млрд євро. Ці кошти мають допомогти Україні перекрити її гострі потреби у фінансуванні, що виникли через повномасштабне вторгнення Росії, йдеться на сайті ЄП.

"Комісія надає кредит уряду в Києві на дуже вигідних умовах", – стверджують у Європарламенті.

За даними Міжнародного валютного фонду, Україна має дефіцит фінансування в розмірі 10 млрд доларів (9,8 млрд євро).

На сайті Європарламенту підкреслили, що передумовою для надання допомоги є те, що "Україна зберігає ефективні демократичні принципи, попри концентрацію влади у воєнний час у руках".

Надання допомоги підтримали 534 депутати, проти були 30, а 26 утримались.

Кредитування набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Це другий і найбільший транш пакету підтримки ЄС у розмірі 9 млрд євро. З цих коштів 1 млрд євро вже освоїли.