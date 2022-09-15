Сі Цзіньпін і Путін на сьогоднішній зустрічі обговорюватимуть Тайвань і Україну, – Reuters

Лідер КНР Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін сьогодні зустрінуться в Узбекистані, де проходить саміт Шанхайської організації співробітництва. Це перша їхня зустріч з лютого – місяця, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, звертає увагу Reuters.

Російська сторона стверджує, що її президент і Сі обговорюватимуть Україну, на яку напала Росія, і Тайвань, з військовими погрозами на адресу якого постійно виступає Китай.

Путін не став першим лідером, з яким Сі говоритиме в межах саміту. Спершу він зустрівся з президентами Казахстану, Таджикистану, Туркменістану, Киргизстану.

З моменту очолення Комуністичної партії Китаю в 2013 Цзіньпін зустрічався з Путіним 38 разів.

Нагадаємо, що саміт Шанхайської організації співробітництва є першим заходом за час пандемії, заради якого лідер КНР виїхав за межі Китаю. Поїздка відбувається за кілька тижнів до того, як лідер КНР, найімовірніше, порушить традицію і втретє очолить країну.

У травні США говорили, що не мають свідчень про надання Китаєм військової підтримки Росії. Утім, у липні зʼясувалося, що за перші пʼять місяців повномасштабної війни Пекін удвічі збільшив продажі мікросхем росіянам.

Окрім того, КНР наростила закупівлю російської нафти, від якої відмовляється захід. Китай неодноразово говорив про всеохопне співробітництво з РФ і також проводить разом із нею військові навчання.