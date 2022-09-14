Послом США в Росії може стати Лінн Трейсі, яка зараз працює Вірменії, - ЗМІ

Попередній посол США, Джон Салліван, пішов у відставку на початку цього місяця.

Президент Джо Байден планує висунути Лінн Трейсі, кар’єрного дипломата, який зараз працює у Вірменії, наступним послом США в Росії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

“Трейсі, яка розмовляє російською та була дипломатом № 2 у Москві з 2014 по 2017 роки, стане першою жінкою, яка обійме цю посаду. З 2019 року вона була послом у Вірменії”, - йдеться у повідомленні.

За словами двох джерел, США вже передали росіянам ім’я Трейсі, щоб отримати агрементом на її призначення.

Представник Держдепартаменту відмовився від коментарів.

“Номінація Трейсі означатиме повну перебудову керівництва посольства в Москві. Салліван не був у Росії більшу частину літа, тому що він був у США зі своєю дружиною, яка серйозно хворіла і померла минулого тижня”, - повідомляє CNN.

Офіційні особи США планують негайно створити сильну дипломатичну команду в Москві, хоча росіяни не виявили бажання продуктивно взаємодіяти.

Тема утримуваних в Росії американців, як і війна в Україні, швидше за все, буде ключовим пріоритетом для нового посла.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти двох організацій та десятьох осіб в Ірані через зловмисну активність у кіберпросторі.