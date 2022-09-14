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Вірменія заявила про обстріл Азербайджаном пункту прикордонників з Росії

Росіяни поїхали з місця дислокації. 

Вірменія заявила про обстріл Азербайджаном пункту прикордонників з Росії
Місце дислокації росіян у Вірменії після обстрілу
Фото: Armenpress

Вірменія звинуватила Азербайджан у завданні удару по пункту дислокації прикордонних сил ФСБ Росії на території Гегаркуникської області.

Про це пишуть Armenpress і російські провладні медіа з посиланням на заяву вірменського міністерства оборони. 

Росіяни були змушені залишити пункт дислокації. Унаслідок обстрілу, як заявляється, були пошкоджені будівля, де розташовувались російські прикордонники, та військова техніка.

Учора, коли в Нагірному Карабасі раптово поновилися обстріли, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може підлити олії у вогонь у конфлікті між Вірменією та Азербайджаном, аби відвернути увагу від України. 

Стрілянина в Нагірному Карабасі почалась учора після опівночі, після чого станом на 9 ранку було досягнуто угоди про припинення вогню. Вірменія заявила вчора про 49 своїх загиблих військових, а також жертви і поранених серед цивільних. Обстріли продовжилися сьогодні вдень. Станом на 16 годину Вірменія повідомляла про 105 загиблих зі свого боку. 

Азербайджан стверджував, що з його боку загинули 50 військових. Учора Вірменія звернулася по допомогу до Організації договору колективної безпеки, а також безпосередньо до РФ і ООН. ОДКБ вирішила надіслати у регіон місію під керівництвом генерального секретаря Станіслава Зася. 

Баку заявив, що застосував силу через "провокації", якими Єреван нібито прагне зірвати мирний процес. Вірменія заперечує це. 

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994-му після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. У 2020 році активні бої почалися 27 вересня. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів. Загострення завершилося підписанням мирної угоди між Вірменією, Азербайджаном і Росією, однак її не сприйняли у Вірменії – люди вийшли на масові протести, увірвались у парламент і побили його очільника. 

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