Вірменія заявила про обстріл Азербайджаном пункту прикордонників з Росії

Вірменія звинуватила Азербайджан у завданні удару по пункту дислокації прикордонних сил ФСБ Росії на території Гегаркуникської області.

Про це пишуть Armenpress і російські провладні медіа з посиланням на заяву вірменського міністерства оборони.

Росіяни були змушені залишити пункт дислокації. Унаслідок обстрілу, як заявляється, були пошкоджені будівля, де розташовувались російські прикордонники, та військова техніка.

Учора, коли в Нагірному Карабасі раптово поновилися обстріли, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може підлити олії у вогонь у конфлікті між Вірменією та Азербайджаном, аби відвернути увагу від України.

Стрілянина в Нагірному Карабасі почалась учора після опівночі, після чого станом на 9 ранку було досягнуто угоди про припинення вогню. Вірменія заявила вчора про 49 своїх загиблих військових, а також жертви і поранених серед цивільних. Обстріли продовжилися сьогодні вдень. Станом на 16 годину Вірменія повідомляла про 105 загиблих зі свого боку.

Азербайджан стверджував, що з його боку загинули 50 військових. Учора Вірменія звернулася по допомогу до Організації договору колективної безпеки, а також безпосередньо до РФ і ООН. ОДКБ вирішила надіслати у регіон місію під керівництвом генерального секретаря Станіслава Зася.

Баку заявив, що застосував силу через "провокації", якими Єреван нібито прагне зірвати мирний процес. Вірменія заперечує це.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994-му після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. У 2020 році активні бої почалися 27 вересня. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів. Загострення завершилося підписанням мирної угоди між Вірменією, Азербайджаном і Росією, однак її не сприйняли у Вірменії – люди вийшли на масові протести, увірвались у парламент і побили його очільника.