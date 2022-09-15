США не дали візи більшості членів російської делегації на Генасамблею ООН

Росіяни все ще сподіваються їх отримати.

Посол Росії при Організації Обʼєднаних Націй Василь Небензя поскаржився, що США не видали візи більшості членів російської делегації, яка збиралась їхати на засідання Генасаблеї ООН.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров свою візу отримав, пише EADaily.

Небензя відмовився відповідати прямо, чи є ймовірність, що росіяни на Генасаблею не полетят взагалі: "Дочекаємося результатів (видачі віз – ред.) і будемо говорити".

Два дні тому Reuters повідомило, що США все таки видали візу російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову для відвідування Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Москва просила видати 56 віз – для Лаврова і делегації. США погодили тільки 24. Невідомо, чи до цього числа входять візи льотного екіпажу міністра, чи він летітиме комерційними рейсами.

Згідно з законодавством, США загалом зобовʼязані видаватим дипломатам візи для відвідування зустрічей Генасамблеї ООН. Однак Вашингтон говорив, що має право на відмову з міркувань безпеки, міжнародної політики та запобіганню тероризму.