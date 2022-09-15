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США і ЄС посилили тиск на Туреччину щодо антиросійських санкцій, – ЗМІ

Брюссель готується відправити в Анкару делегацію, аби висловити "занепокоєння". 

США і ЄС посилили тиск на Туреччину щодо антиросійських санкцій, – ЗМІ
Фото: надано ОПУ

США і ЄС посилюють тиск на Туреччину, аби спонукати її впровадити антиросійські санкції. Про це пише Reuters із посиланням на Financial Times.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати зосередились на турецьких банках, які інтегрувалися в російську платіжну систему "Мир". 

Співрозмовники газети повідомили, що Брюссель тим часом готує делегацію до Анкари, або прямо висловити занепокоєння турецьким посадовцям. 

Про те, що Туреччина санкцій проти Росії запроваджувати не буде, її президент Реджеп Теїп Ердоган заявив ще за день до вторгнення, 23 лютого. Тоді США і ЄС вже застосовували обмежувальні заходи проти РФ за її "визнання незалежності" окупованих територій. Уже в розпал великої війни, в червні, Туреччина сказала, що не буде вживати антиросійських санкцій, бо по ній вони вдарять більше, ніж по Москві. 

Анкара не тільки не вживає власних обмежувальних заходів, а й ризикує допомогти РФ обходити вже чинні. 

На початку серпня журналісти почали писати, що західні уряди все більше стурбовані поглибленням економічних зв’язків між Туреччиною та Росією. Тоді Ердоган і Путін провели перемовини у Сочі. Стало відомо, що п'ять турецьких банків перейшли на російську платіжну систему "Мир". Росія, зі свого боку, перерахувала мільярди доларів турецькій дочірній компанії Росатому для завершення будівництва атомної електростанції на узбережжі Середземного моря.

Ердоган також повідомив, що відомства країни наразі працюють над укладенням угоди щодо експорту російського зерна і підтвердив, що Туреччина почне частково платити за імпортований російський газ в рублях.

Політики попереджають, що ризик впровадження каральних заходів щодо Туреччини зростає – у разі, якщо вона допоможе Росії уникнути санкцій.

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