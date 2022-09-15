Європарламент висловив занепокоєння через зацікавленість Уганди в розробці атомної електростанції з РФ

Європейський парламент висловив занепокоєння через зростання економічного впливу Росії та Китаю в енергетичному секторі та зацікавленість влади Уганди в розробці атомної електростанції за допомогою РФ.

Це відбувається на тлі масових порушень прав людини в Уганді і Танзанії, що повʼязані з інвестиціями в проєкти з видобутку викопного палива. Про це повідомили на сайті Європарламенту.

Депутати зазначили, що в Уганді проходять масові арешти, залякування та судове переслідування правозахисників і неурядових організацій, які працюють у нафтогазовому секторі. Вони закликали негайно звільнити всіх заарештованих у цих справах.

За даними Європарламенту, понад 100 000 людей можуть бути незаконно переміщеними через проєкт East African Crude Oil Pipe Line. При цьому адекватну компенсацію людям за втрачені домівки і землю не пропонують. Європарламент закликав TotalEnergies переглянути маршрут побудови цього проєкту.

Окрім цього, євродепутати засудили репресії проти католицької церкви, опозиції та журналістів, корінних мешканців і правозахисників у Нікарагуа.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Європарламент також засудив депортацію та незаконне всиновлення викрадених з України дітей.