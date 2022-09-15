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Литва відправить в Україну дві партії бронетранспортерів

Час доставки не розкривається, однак це відбудеться скоро. 

Литва відправить в Україну дві партії бронетранспортерів
Фото: president.gov.ua

Литва найближчим часом передасть Україні дві партії бронетранспортерів. Про це вчора заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, який перебував в Україні з робочим візитом. 

Міністр підкреслив: Литва добре розуміє, що Україна воює і за її свободу та безпеку, пише Delfi. Він запевнив, що його країна продовжуватиме надавати всеохопну підтримку та зміцнювати підтримку України міжнародною спільнотою. 

Ландсбергіс також наголосив, що атаки РФ на Запорізьку атомну електростанцію – це реальна небезпека, і "Європа повинна її зрозуміти". Москва використовує ЗАЕС для шантажу, і єдиний спосіб запобігти ядерній небезпеці, на його погляд – це встановлення "безпечної зони", нагляд за якою здійснювався б у міжнародному масштабі, витіснення звідти окупантів.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, зі свого боку, повідомив у твіттері, що підтримка України литовцями не обмежується тільки військовими постачаннями. МОЗ країни підтримує медичним обладнанням і медикаментами, Мінагро – вантажівками з їжею і насінням.

Нагадаємо, раніше Литва відправила українцям 105-мм гаубиці. Також литовці збирали кошти, аби закупити для ЗСУ турецький безпілотник Bayraktar, втім виробник надав його безкоштовно. 

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