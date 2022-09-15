Литва відправить в Україну дві партії бронетранспортерів

Час доставки не розкривається, однак це відбудеться скоро.

Литва найближчим часом передасть Україні дві партії бронетранспортерів. Про це вчора заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, який перебував в Україні з робочим візитом.

Міністр підкреслив: Литва добре розуміє, що Україна воює і за її свободу та безпеку, пише Delfi. Він запевнив, що його країна продовжуватиме надавати всеохопну підтримку та зміцнювати підтримку України міжнародною спільнотою.

Ландсбергіс також наголосив, що атаки РФ на Запорізьку атомну електростанцію – це реальна небезпека, і "Європа повинна її зрозуміти". Москва використовує ЗАЕС для шантажу, і єдиний спосіб запобігти ядерній небезпеці, на його погляд – це встановлення "безпечної зони", нагляд за якою здійснювався б у міжнародному масштабі, витіснення звідти окупантів.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, зі свого боку, повідомив у твіттері, що підтримка України литовцями не обмежується тільки військовими постачаннями. МОЗ країни підтримує медичним обладнанням і медикаментами, Мінагро – вантажівками з їжею і насінням.

Нагадаємо, раніше Литва відправила українцям 105-мм гаубиці. Також литовці збирали кошти, аби закупити для ЗСУ турецький безпілотник Bayraktar, втім виробник надав його безкоштовно.