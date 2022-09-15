На Західному березі знову відбулися сутички між силами Палестини та Ізраїлю

На Західному березі річки Йордан у четвер знову відбулися сутички між силами Палестини та Ізраїлю. Палестинське МОЗ заявило, що загинув 17-річний хлопець, пише Reuters.

Зіткнення посилилися в останні місяці на тлі того, що Ізраїль став ретельніше проводити рейди після серії смертельних вуличних нападів палестинців.

Військові Ізраїлю заявили, що їхні солдати потрапили під обстріл біля Дженіна – району частих вторгнень, коли вони проводили рейди по будівлях палестинців, підозрюваних у нападах, що відбулися вчора. Внаслідок учорашніх зіткнень загинули ізраїльський офіцер та двоє палестинських бойовиків.

Військові заявили, що "озброєні підозрювані кидалися коктейлями Молотова" та стріляли в солдатів, тож вони "відкрили вогнь у відповідь по підозрюваних".

Нагадаємо, 1 вересня МОЗ Палестини заявило про загибель двох громадян після зіткнень зі збройними силами Ізраїлю на Західному березі. Військові підтвердили загибель двох палестинців у ході нічних операцій на Західному березі. У їхній заяві зазначено, що в одному випадку солдати відповіли на розгін "насильницьких заворушень", під час яких кидали каміння та пляшки із запальною сумішшю, а в таборі біженців у Наблусі військові відкрили вогонь після того, як стріляти почали у них.