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Володимир Кличко в Німеччині отримав премію німецької медіаспільноти

На церемонії із промовою виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Володимир Кличко в Німеччині отримав премію німецької медіаспільноти
Фото: Telegram Віталія Кличка

Володимир Кличко в Німеччині від імені українців отримав премію німецької медіаспільноти “За мужність і стійкість українського народу в боротьбі проти російської агресії”.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Церемонія відбулася в німецькому Потсдамі. Вручали премію екс-президент Європейсткоі Ради Дональд Туск і  Посол США у Німеччині Емі Гутмен. Також на церемонії з головною промовою виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц”, - написав Кличко.

Він додав, що престижною премією український народ відзначила рада M100 Media Award.

Володимир Кличко звернувся до канцлера Німеччини з проханням більше допомагати Україні. 

Нагадаємо, 31 липня влада Варшави нагородила мера Києва Віталія Кличка званням почесного громадянина столиці Польщі. На урочистому засіданні міської ради Варшави відзнаку отримав Володимир Кличко.

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