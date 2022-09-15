Кличко домовився зі Швецією про реабілітаційний відпочинок українських дітей

Українські діти змогли відпочити від війни на острові у Швеції завдяки домовленостям мера Києва Віталія Кличка з представниками цієї країни. Про це повідомило швецьке видання Nyheter24.

"Мер Києва Віталій Кличко навесні звернувся до радника з фінансів у Стокгольмі Анни Кеніг Джерлмір з проханням відправити групу українських дітей до Швеції протягом літа, щоб дати їм безпечний притулок від війни. Наприкінці серпня білий автобус із 39 дітьми та чотирма дорослими лідерами вирушив з української столиці, щоб через два дні зупинитися в Барненсі поблизу Норртельє", – повідомляє видання.

У публікації зазначається, що українські діти розташувалися на відпочинок на острові Барненс Стокгольмського архіпелагу, або Дитячому острові, де є зоопарк і багато інших розваг. За час відпочинку діти помітно розслабилися та заспокоїлися.

"Ми дуже вдячні, що змогли приїхати сюди. Це багато значить, що діти змогли відпочити, відпочити від війни. Тепер вони наважуються думати про майбутнє і виявляють свої почуття більш відкрито. Спочатку вони планували лише один день. Тепер вони наважуються думати далі", – каже керівниця групи Лариса Осадча.