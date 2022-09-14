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ЦВК визнала обраним народним депутатом Олексія Сівіріна замість Умерова з "Голосу"

Він має ще 20 днів, аби погодитися стати нардепом чи відхилити це. 

ЦВК визнала обраним народним депутатом Олексія Сівіріна замість Умерова з "Голосу"
Фото: cvk.gov.ua

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом Олексія Сівіріна. Він – 21 номер у списку "Голосу" і має пройти до парламенту у звʼязку з призначенням нардепа Рустема Умерова головою Фонду державного майна України.

Умеров написав заяву про складання депутатських повноважень, повідомили на сторінці ЦВК у фейсбуці.

"ЦВК розглянула Постанову та визнала наступного за черговістю Олексія Сівіріна обраним народним депутатом України (#21 у виборчому списку партії «Голос»)", – йдеться у повідомленні. 

Сівірін має надати згоду на отримання депутатського мандату протягом 20 днів.

"Це факт, що його обрали народним депутатом. ЦВК це визнала. Надалі дається 20 днів на те, щоб депутат взяв мандат або ні. Про своє рішення Олексій повідомить, коли вважатиме необхідним. Ми будемо вітати його в команді, оскільки він працював з нами з самого початку", – прокоментував LB.ua депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

У разі відмови Сівіріна до парламенту може зайти Максим Хлупак – №22 в списку, колишній помічник нардепа і ексспікера парламенту Андрія Парубія протягом трьох скликань.

Сівірін – фінансист, бізнес-аналітик. 

Умеров – депутат-списочник, тож його місце в парламенті має зайняти наступний номер у виборчому списку або, в разі відмови – ще наступні. 

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