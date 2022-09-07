За проголосували 282 депутати, проти – жодного.

Верховна Рада призначила народного депутата фракції "Голос" Рустема Умерова головою Фонду державного майна України.

За призначення проголосували 282 нардепи. Проти – 0, повідомив LB.ua народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент призначив нового голову Фонду державного майна, нашого колегу Рустема Умерова", – розповів він.

Зі "Слуги народу" за проголосували 198 парламентарів, з "Європейської солідарності" – двоє, "Батьківщини" – один, Платформи "За життя та мир" (колишня ОПЗЖ) – 17, "За майбутнє" – девʼятеро, "Голосу" – 13, "Довіра" – 16, "Відновлення України" (колишня ОПЗЖ) – 14, позафракційних – 12.

Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, вчора Умеров виступав як кандидат на посаду голови ФДМ на засіданні фракції СН.

Умеров – член української делегації на переговорах з РФ. Делегат Курултаю кримськотатарського народу, радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, та був його помічником-консультантом.

За даними "Чесно", у 2016 році надав допомогу у створенні “Фонду Культурної Спадщини”, з 2014 року – співзасновник благодійного фонду “Евкаф”.

До парламенту пройшов у 2019 році.

В.о. очільниці ФДМ Ольга Батова подала у відставку в липні. Повноцінного керівника Фонд не має з лютого – тоді Верховна Рада відправила у відставку голову ФДМ Дмитра Сенниченка. Звільнення відбулося з другої спроби – у січні за це не вистачило голосів через неспрацювання кнопок у депутатів.