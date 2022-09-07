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РНБО знає про кожен пошкоджений будинок, – Данілов

Зима через фактор відкритої військової агресії і загрозу ударів по критичній інфраструктурі цього року буде випробуванням, вважає секретар РНБО.

РНБО знає про кожен пошкоджений будинок, – Данілов
Фото: ВВС

Рада національної безпеки і оборони знає про кожен пошкоджений в Україні будинок внаслідок війни з Росією. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів Секретар РНБО Олексій Данілов

“Починаючи з 24 лютого, в Апараті Ради нацбезпеки і оборони працює наша “СОТА” (Сучасна інформаційно-аналітична система, розроблена та введена в експлуатацію Апаратом РНБО. - Ред.). Ми знаємо про кожен будинок, який пошкоджений на території нашої країни внаслідок цієї війни. Це стосується не тільки сектору критичної інфраструктури, це стосується будь-якої будівлі, яка є – приватної, державної, комунальної форми власності. Будь-який будинок, він в нас зафіксований”, – заявив Данілов. 

Щодо відновлення об’єктів критичної інфраструктури Секретар РНБО пояснив, що кожен випадок розглядається окремо – щось можна полагодити, де не можна — робляться нові проєкти, і все відновлюється з нуля.

“Я хотів би звернути увагу, що в нас відбулася дуже така потужна річ, яка має назву децентралізація, і я б дуже хотів, щоб громади максимально підключалися до цього процесу, щоб вони були залучені до всіх цих дій, тому що це справа кожної громади. Держава, відповідно, обов’язково має і буде допомагати, але ті люди, які живуть на місцях, їм краще зрозуміти, що у них там відбувається, в який спосіб відбувається, як вони можуть згуртуватися і зробити все, щоби спільно підготуватися до зими”, – відзначив Данілов. 

Він додав, що через фактор відкритої військової агресії і загрозу ударів по критичній інфраструктурі ця зима буде випробуванням.

“На превеликий жаль, людство так останнім часом розвивалося, що в містах, мегаполісах живе велика кількість людей, і саме вони є вразливими з точки зору інфраструктури. Це, перш за все, енергетика, опалення, водопостачання, транспорт, ті сфери, без яких вкрай складно взагалі існують мегаполіси. Бо з врахуванням того, що величезна кількість людей скупчена на невеликій території, це в сучасних війнах є однією з класичних речей: ви знищуєте інфраструктуру для того, щоб ваш опонент знаходився в складній ситуації.

Є правила війни, що військові мають воювати з військовими. На жаль, Російська Федерація не тільки з військовими воює, вона воює з дітьми, з літніми людьми, з інфраструктурою, що є неприпустимим в цивілізованому світі. Але, на жаль, де цивілізація, де Російська Федерація. Ми розуміємо, що це різні речі. Вони ніколи не перетиналися”, – зазначив Данілов. 

Нагадаємо, раніше Секретар РНБО заявив, що взимку Україні буде вкрай важко, якщо захоплена окупантами ЗАЕС не вироблятиме достатньо енергетики.

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