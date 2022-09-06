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На засіданні фракції "Слуги народу" представили кандидатуру нового очільника Фонду держмайна – нардепа Умерова

Він був присутній на засіданні. 

На засіданні фракції "Слуги народу" представили кандидатуру нового очільника Фонду держмайна – нардепа Умерова
Рустем Умеров
Фото: Рустем Умеров/Rustem Umerov facebook

На посаду нового очільника Фонду державного майна претендує народний депутат від "Голосу" Рустем Умеров.

Його кандидатуру представили на засіданні фракції "Слуга народу", повідомила в Телеграм речниця політсили Юлія Палійчук.

"Рустем Умєров був присутній на засіданні фракції «Слуга Народу», де представив своє бачення роботи на посаді голови Фонду держмайна і відповів на питання народних депутатів", – йдеться у повідомленні.

Умеров – член української делегації на переговорах з РФ. Делегат Курултаю кримськотатарського народу, радник Лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, та був його помічником-консультантом.

За даними "Чесно", у 2016 році надав допомогу у створенні “Фонду Культурної Спадщини”, з 2014 року – співзасновник благодійного фонду “Евкаф”. 

До парламенту пройшов в 2019 році. 

В.о. очільниці ФДМ Ольга Батова подала у відставку в липні. Повноцінного керівника Фонд не має з лютого – тоді Верховна Рада відправила у відставку голову ФДМ Дмитра Сенниченка. Звільнення відбулося з другої спроби – в січні за це не вистачило голосів через неспрацювання кнопок у депутатів. 

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