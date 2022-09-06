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Польща прагне налагодити відносини з Угорщиною на тлі розбіжностей щодо війни в Україні, – Bloomberg

Відносини між країнами зіпсувалася після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився повністю розірвати відносини з Владіміром Путіним після 24 лютого.

Польща прагне налагодити відносини з Угорщиною на тлі розбіжностей щодо війни в Україні, – Bloomberg
Фото: eurointegration.com.ua

Глава польського уряду Матеуш Моравецький збирається розробити формулу, в якій, чітко називаючи розбіжності, поважаючи чутливість української сторони в пов’язаних з війною питаннях, Польща зможе проводити “спільну діяльність з Угорщиною в тих сферах, де в двох країн є спільні цінності та інтереси”.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що причиною спроб перегорнути сторінку напружених відносин між двома східними членами ЄС є те, що обидві країни залишаються закритими від доступу до коштів постпандемічної допомоги ЄС через певне відхилення від демократії.

Угорщина та Польща протягом року неодноразово кидали виклик Європейському Союзу у питанні верховенства права. Але дружба зіпсувалася після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився повністю розірвати відносини з Владіміром Путіним після вторгнення Росії в Україну в лютому.

“Уряд Польщі, тим часом, був одним із найбільш жорстких у ЄС щодо Росії, що спонукало фактичного лідера країни Ярослава Качинського у квітні заявити, що особливі відносини з Угорщиною не можуть тривати “за нинішніх умов”.

Останніми тижнями уряд у Варшаві зайняв дедалі більш конфронтаційну позицію проти блоку та неодноразово звинувачував опозицію в змові з Німеччиною, щоб підірвати її шанси на загальних виборах наступного року.

Нагадаємо, серед всіх країн Євросоюзу лише дві – Австрія і Угорщина – не поставляють Україні зброю для захисту від російської агресії. 

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