Єврокомісія готова обговорити перспективи створення Спецтрибуналу щодо воєнних злочинів РФ в Україні

Єврокомісія готова обговорити з Україною перспективи створення Спеціального трибуналу щодо російських воєнних злочинів у нашій країні.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс у Брюсселі, пише Укрінформ.

“Комісія підтримує усі ваші зусилля для того, щоб притягнути до відповідальності осіб, які скоїли ці злочини в Україні – на національному та міжнародному рівнях. Ми співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом. Ми так само відкриті для обговорення з вами створення Спеціального трибуналу, щоб подивитися перспективи. І ви знаєте, що є також обговорення з Європейським судом з прав людини у Страсбурзі”, – заявив єврокомісар.

За його словами, надзвичайно важливо використати всі механізми, щоб забезпечити притягнення до відповідальності осіб, причетних до скоєння звірств в Україні.

“Комісія надає найвищу вагу ефективному розслідуванню та покаранню за воєнні злочини, скоєні в Україні”, – наголосив Рейндерс.

Єврокомісар також відзначив головну роль українських органів прокуратури і судів у питанні внутрішніх механізмів притягнення до відповідальності.

Водночас він вказав на те, що Єврокомісія продовжує підтримувати Міжнародний кримінальний суд “як провідного міжнародного актора, який займається питаннями міжнародної кримінальної юстиції”. У цьому зв'язку Рейндерс нагадав, що раніше офіс прокурора МКС розпочав розслідування злочинів, скоєних в Україні.

Крім того, єврокомісар зазначив, що розслідування злочинів, скоєних під час російської агресії проти України, відбувається і на території ЄС. Наразі вже 14 країн-членів розпочали власні розслідування.

Він наголосив на необхідності забезпечення збору всіх доказів та поліпшення координації між усіма залученими акторами, де Євроюст та Європол можуть відігравати ключову роль.

“Я вітаю, що у березні за підтримки Євро’юсту Литва, Польща та Україна створили Спільну слідчу групу. Естонія, Латвія та Словаччина також приєдналися до цієї групи пізніше. Крім того, вперше МКС бере участь у створеній на рівні ЄС спільній слідчій групі. І також у нас є дуже добре співробітництво з американськими колегами”, – заявив Рейндерс.

Нагадаємо, Україна ініціює створення Спеціального трибуналу для притягнення військово-політичного керівництва Росії до відповідальності за злочини, скоєні на території нашої країни.

Створення такого трибуналу підтримала світова спільнота, зокрема Парламентська асамблея Ради Європи.

Зі свого боку українські правоохоронці розслідують близько 32 тис. воєнних злочинів, вчинених росіянами. Обвинувачення висунуті 160 особам.