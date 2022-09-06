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Унаслідок обстрілу Харкова загинула жінка

Ракета вдарила по житловому будинку.

Унаслідок обстрілу Харкова загинула жінка
Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Унаслідок ракетного обстрілу Індустріального району Харкова загинула жінка. 

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Відомо про два удари.

“В одному випадку потрапляння до приватного житлового будинку. Під час розбору завалів знайдено тіло жінки”, – йдеться у повідомленні.

У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла. 

Від розльоту осколків спалахнув будинок, але, на щастя, без постраждалих.

Нагадаємо, 4 вересня під ворожий вогонь потрапили Холодногірський і Новобаварський райони Харкова, постраждали 2 людей.

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