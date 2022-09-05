Від обстрілів росіян в Апостоловому загинула жінка, - Вілкул

Ще три людини поранені.

У Криворізькому районі Дніпропетровщини росіяни вдень обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади з “Ураганів” забороненими касетними боєприпасами.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“У місті Апостолове загинула жінка 1936-го року народження, яка перебирала у дворі помідори, уламок від касетного БК влучив їй у голову. Ще троє людей поранені, усі похилого віку - 59, 72 і 78 років. Вони евакуйовані в одну з криворізьких лікарень у вкрай важкому стані, за їхнє життя борються наші медики”, - розповів Вілкул.

Він додав, що в громаді пошкоджено 13 житлових будинків, кілька автівок, два газопроводи та 30 сонячних панелей.

Також окупанти двічі обстріляли зі ствольної артилерії Нікополь. В результаті пошкоджено 9 об'єктів, 1 багатоповерховий будинок, до 10 приватних будинків.

Вдень ворог вдарив по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Сталася сильна пожежа, вогонь охопив 3,5 гектари лісосмуги та сухих залишків пшениці. Була загроза для високовольтної лінії електропередач, але пожежу рятувальники загасили.

Нагадаємо, Росія випустила дві крилаті ракети по нафтобазі на Дніпропетровщині. Обстрілом було знищено великий запас палива.