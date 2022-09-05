Українські правоохоронці розслідують близько 32 тисячі воєнних злочинів, вчинених росіянами в Україні

Українські правоохоронці розслідують близько 32 тис. воєнних злочинів, вчинених росіянами. Обвинувачення висунуті 160 особам.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на Генпрокурора Андрія Костіна.

Він зазначив, що обвинувачення висунуті 15 російських військовополоненим. Вже було засуджено за такі злочини 9 осіб.

за даними генпрокурора, наразі задокументовано більше 46 тис. злочинів, спричинених російською агресією, які призвели до загибелі щонайменше семи тисяч людей, з яких 382 дитини. До цього переліку не входять українці, вбиті на тимчасово захоплених територіях, де їх може бути десятки тисяч.

Генпрокурор зауважив, що більше 40 тис. об’єктів цивільної й критичної інфраструктури були зруйновані або серйозно пошкоджені варварськими діями Росії.

“Ми вже задокументували такі варварські тактики ведення воєнних дій (росіянами – ред.), як масові вбивства, ґвалтування, сексуальне насильство, примусова депортація, катування, обстріли цивільних об’єктів, освітніх закладів, лікарень та житлових будинків”, - розповів Костін.

Генпрокурор підкреслив важливість створення міжнародного спеціального суду для притягнення всіх винних осіб до відповідальності, а також необхідності конфіскації активів російських олігархів за кордоном для відновлення України.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру двом російським військовослужбовцям за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).