Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР

У перехопленні окупант скаржиться, що з війни неможливо вибратися назад у Росію.

Російські окупанти називають свою армію "смердючою", а також розповідають про сором перед українцями за завдані збитки.

Про це йдеться в перехопленій розмові рашистів, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Загарбник, який перебуває наразі на Донеччині, розповів своїй співрозмовниці, що декілька днів тому хотів покинути службу і повернутися в Росію. Але не може цього зробити - його не відпускають, "морозять".

Він зауважив, що не захищає на цій війні "родіну", а лиш несе руйнування українцям.

"Тут бабку бачу - мені соромно їй в очі дивитися. У неї був нормальний будинок, ми прийшли - його просто в друзки...", - сказав росіянин.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила перехоплену розмову росіян, де жінка повідомила, що різала собі вени, аби чоловіка з війни в Україні повернули в РФ.

В іншому перехопленні рашисти скаржилися, що ось-ось пропаде зв'язок, серед них - багато втрат, а також є труднощі провіантом.