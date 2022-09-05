​Від початку дії воєнного стану прикордонники припинили 245 спроб громадян дати їм хабар, - ДПСУ

Прикордонники в пунктах пропуску через державний кордон України від початку введення воєнного стану припинили 245 спроб дати їм хабар.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Державної прикордонної служби.

Загальна сума неправомірної вигоди становить близько 3,8 мільйона гривень.

У ДПСУ зауважили, що більшість спроб підкупу чинили чоловіки, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Вони намагаються залишити територію України без належних підстав.

Нагадаємо, раніше в ДПСУ повідомляли, що від 20 до 40 осіб на добу намагаються незаконно перетнути кордон України у пунктах пропуску та поза їх межами.

Днями прикордонники Мукачівського загону затримали шістьох підозрілих осіб, які намагались втекти від військовослужбовців.