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​Від початку дії воєнного стану прикордонники припинили 245 спроб громадян дати їм хабар, - ДПСУ

Загальна сума коштів становить близько 3,8 млн грн. 

​Від початку дії воєнного стану прикордонники припинили 245 спроб громадян дати їм хабар, - ДПСУ
Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники в пунктах пропуску через державний кордон України від початку введення воєнного стану припинили 245 спроб дати їм хабар.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Державної прикордонної служби.

Загальна сума неправомірної вигоди становить близько 3,8 мільйона гривень.

У ДПСУ зауважили, що більшість спроб підкупу чинили чоловіки, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Вони намагаються залишити територію України без належних підстав.

Нагадаємо, раніше в ДПСУ повідомляли, що від 20 до 40 осіб на добу намагаються незаконно перетнути кордон України у пунктах пропуску та поза їх межами.

Днями прикордонники Мукачівського загону затримали шістьох підозрілих осіб, які намагались втекти від військовослужбовців.

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