​ДБР повідомило про підозру дезертиру, який втік з Маріуполя до РФ

ДБР повідомило про підозру у дезертирстві колишньому українському прикордоннику, який після початку повномасштабного вторгнення РФ до України втік до країни-агресора. Надалі він хизувався, що отримає російський паспорт.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"19 березня 2022 року головний корабельний старшина одного із прикордонних загонів морської охорони Держприкордонслужби втік з місця служби у Маріуполі. Згодом у соцмережах з’явилося відео, де ця особа розповідала, що перебуває у місті Пенза та вирішує питання щодо отримання російського громадянства", - йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР заочно повідомили колишньому прикордоннику про підозру у дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вісьмом правоохоронцям повідомлено про підозру у держзраді за формування псевдоправоохоронних органів "ЛНР".