Росіяни перетворили школи Маріуполя на філіали ГУЛАГу, - Андрющенко

"Дітям заборонено розмовляти на тему війни. Заборонено ділитись спогадами про пережите. На стінах скрізь розвішано нові правила та вимоги".

Російські загарбники перетворили маріупольські школи на філіали ГУЛАГу.

Про це у своєму Telegram написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він повідомив, що кожен урок починається та закінчується короткою доповіддю вчителя, як "стало гарно з Росією".

Також дітей ознайомили з переліком заборон.

"Дітям заборонено розмовляти на тему війни. Заборонено ділитись спогадами про пережите. На стінах скрізь розвішано нові правила та вимоги", - зазначив Андрющенко.

Заборонили вхід в школи батькам школярів. Діти входять у приміщення навчального закладу через обшук металодетектором.

"Здебільшого на контролі бійці так званої "ДНР". Обшукують всіх і скрізь не залежно від статі та віку. Непоодинокі випадки, коли в дітей віком до 15 років забирають металеві рублі, посилаючись, що метал не можна. Без повернення", - написав радник міського голови.

Нагадаємо, росіяни на Херсонщині погрожують родичам очільників навчальних закладів, які виїхали на підконтрольну Україні територію й організували онлайн-навчання. А батькам школярів обіцяють 10 тис. рублів, якщо їхні діти підуть у школу до 15 вересня.