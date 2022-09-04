26 житлових будинків, три лікарні, три освітні заклади пошкоджені внаслідок нічного масованого обстрілу Миколаєва, - Сєнкевич

Через нічний масований обстріл Миколаєва з боку РФ отримали пошкодження 26 житлових будинків, а також три лікарні, три освітні заклади, готель і музей.

Про це повідомив у своєму Telegram міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, у будинках повилітали вікна - понад сім десятків. У семи спорудах частково пошкоджено дах.

"Суттєво постраждали три лікувальні заклади. В них вибиті вікна, двері, понівечений фасад будівель. У лікувальних кабінетах і палатах пошкоджені меблі й стеля, приміщення засипані уламками. Під удар потрапили також три освітні заклади, серед них дві школи. У них в основному вибиті вікна і двері", - розповів Сєнкевич.

Міський голова додав, що від ранку працюють аварійні бригади,які лагодять електромережі, газові комунікації та водопровід. Також прибирають територію комунальники.

"Частини деяких вулиць довелось перекрити для проїзду, тому що вибухами їх закидало камінням, землею та уламками", - зазначив Сєнкевич.

Він закликав жителів дотримуватись правил безпеки - в місті останнім часом почастішали сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі 4 вересня російські військові обстріляли Миколаїв ракетами С-300.

Учора російська армія завдала удару по Миколаївській області. А в обласному центрі снаряд влучив у гараж, ударною хвилею винесло вікна і двері в будинку.