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Українські бійці захопили сучасний російський комплекс РЕБ "Силок-М1"

Він в автоматичному режимі може виявляти безпілотні літальні апарати, визначати їхні координати, а потім придушувати канали управління, телеметрії та зв’язку.

Українські бійці захопили сучасний російський комплекс РЕБ "Силок-М1"
Антидронный комплекс 'Силок'
Фото: Міноборони РФ

Бійці 128-ої бригади захопили сучасний російський комплекс РЕБ "Силок-М1"

Про це йдеться в Telegram-каналі міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

"У презентаційних матеріалах щодо комплексу "Силок" стверджується, що він в автоматичному режимі може виявляти безпілотні літальні апарати, визначати їхні координати, а потім придушувати канали управління, телеметрії та зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого місяця українська розвідка оприлюднила відео знищення російської станції РЕБ. Тоді вдалося підлетіти прямо до неї за допомогою БПЛА й завдати фатальних ударів. 

А в березні учасники руху опору захопили російський комплекс РЕБ "Ртуть-БМ".

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