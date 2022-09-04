Він в автоматичному режимі може виявляти безпілотні літальні апарати, визначати їхні координати, а потім придушувати канали управління, телеметрії та зв’язку.

Бійці 128-ої бригади захопили сучасний російський комплекс РЕБ "Силок-М1".

Про це йдеться в Telegram-каналі міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

"У презентаційних матеріалах щодо комплексу "Силок" стверджується, що він в автоматичному режимі може виявляти безпілотні літальні апарати, визначати їхні координати, а потім придушувати канали управління, телеметрії та зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого місяця українська розвідка оприлюднила відео знищення російської станції РЕБ. Тоді вдалося підлетіти прямо до неї за допомогою БПЛА й завдати фатальних ударів.

А в березні учасники руху опору захопили російський комплекс РЕБ "Ртуть-БМ".