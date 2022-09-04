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Від 50% до 70% російських ракет збиває українська ППО, – генерал-майор

Забезпечити стовідсоткову ефективність дій ППО наразі неможливо.

Від 50% до 70% російських ракет збиває українська ППО, – генерал-майор
генерал-майор Микола Жирнов
Фото: armyinform.com.ua

На сьогодні від 50% до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.

Про це начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов розповів в інтерв’ю АрміяInform.

"Аналіз авіаційно-ракетних ударів Росії показує, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами. Але, на жаль, сьогодні 100% ефективність дій ППО ми не можемо забезпечити, це пов'язано з об'єктивними причинами – недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів. В основному – це радянські системи, в яких немає такої ефективності та надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО", – заявив Микола Жирнов.

Генерал-майор додав, що наразі ситуація у столиці “більш-менш спокійна”.

“Це кропітка праця військових, правоохоронців, працівників критичної інфраструктури міста... Те, що в нас немає терактів, і не працюють ДРГ противника − це заслуга тих людей, які запобігають цим діям", – сказав він, розповідаючи про стан справ у Києві.

 

Нагадаємо, сьогодні зранку ЗСУ збили дві ворожі ракети у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

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