Головне за ніч. Неділя, 4 вересня

Відбиті атаки ворога, обстріли Нікополя та Миколаєва, пожежа в Харкові, вибухи на Херсонщині.

Цієї ночі сирени повітряної тривоги лунали не лише на сході і півдні, але й в центральних, північних областях та в столиці.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили атаки ворога біля восьми населених пунктів на сході України. Противник зосередив зусилля на встановленні повного контролю над територією Донеччини, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Упродовж доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 6 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, засобів радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та об’єктів логістичного забезпечення противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 4 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби російська армія втратила на війні в Україні близько 450 військових, 15 танків, 27 броньованих машин, один літак і один гелікоптер. З 24 лютого по 4 вересня ЗСУ ліквідували близько 49 500 окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 4 вересня російські окупанти тричі вдарили по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Ворог застосував "гради" та важку артилерію.

Унаслідок обстрілів у Нікополі сталася пожежа, вогонь вдалося нейтралізувати. У місті пошкоджено п’ять житлових будинків і кілька господарських будівель. Виведена з ладу лінія електропередач, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Марганецькій громаді обстрілами було пошкоджено приватний будинок, склади та прохідну місцевого заводу.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу Зеленодольської громади на Дніпропетровщині 3 вересня загинув десятирічний хлопчик.

Російські військові вночі обстріляли Миколаїв ракетами С-300.

"Окупанти не зраджують собі і продовжують тероризувати мирних жителів. Сьогодні вночі під російські обстріли потрапили лікувальні заклади та житлові будинки у Миколаєві”, – повідомив у Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Зазначається, що наразі на місцях працюють комунальники та аварійні бригади. Є пошкодження електромережі та водопроводу.

За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, в результаті обстрілу міста, попередньо ракетами С-300, пошкоджені житлові будинки, три лікувальні заклади, два навчальні заклади, готель і музей.

У Харкові внаслідок ворожого ракетного обстрілу, який стався вночі 4 вересня, виникла масштабна пожежа.

“Вночі Харків зазнав чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Одна з ворожих ракет влучила у ресторанний комплекс, що у Київському районі міста”, – йдеться у повідомленні ГУ ДСНС у Харківській області.

Усі споруди комплексу побудовані з деревини, тому одразу після вибуху виникла пожежа, яка охопила майже всю його територію. Горіли дві основні будівлі та літній павільйон – на загальній площі 2 200 кв. м.

Для ліквідації пожежі були задіяні вісім пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та близько 50 осіб особового складу ДСНС.

Ворог інтенсивно обстрілював сім областей України. На окупованому півдні лунають вибухи.

Про це йдеться у ранковому зведенні обласних військово-цивільних адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Запоріжжя, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

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