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Уночі окупанти обстріляли Миколаїв: постраждали лікарні, навчальні заклади, музей і готель

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Уночі окупанти обстріляли Миколаїв: постраждали лікарні, навчальні заклади, музей і готель
Наслідки обстрілу Миколаєва. Ілюстративне фото
Фото: Сєнкевич у Телеграм

Уночі 4 вересня російські військові обстріляли Миколаїв ракетами С-300: постраждали лікарні, навчальні заклади, готель і музей. 

Про це повідомив у Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Окупанти не зраджують собі і продовжують тероризувати мирних жителів. Сьогодні вночі під російські обстріли потрапили лікувальні заклади та житлові будинки у Миколаєві”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі на місцях працюють комунальники та аварійні бригади. Є пошкодження електромережі та водопроводу.

За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, в результаті обстрілу міста, попередньо ракетами С-300, пошкоджені три лікувальні заклади, два навчальні заклади, готель і музей. Також пошкоджено житлові будинки. Попередньо без жертв і постраждалих.

 

Нагадаємо, вчора російська армія завдала нового удару по Миколаївській області. В самому Миколаєві снаряд влучив у гараж, ударною хвилею винесло вікна і двері в будинку.

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