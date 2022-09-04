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Верещук говорила з Послом Японії про ноутбуки для школярів

“Нам потрібні десятки тисяч планшетів та ноутбуків".

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. 

Про це йдеться у Телеграм-каналі Верещук.

Вони обговорили участь Японії в гуманітарному реагуванні в Україні. 

“Зокрема, нам потрібні десятки тисяч планшетів та ноутбуків, щоб дітки, які змушені були покинути свої рідні домівки, могли вчитися онлайн”, – зазначила Верещук.

Фото: Телеграм-канал Верещук
Вона додала, що їй імпонує японська манера вести справи. 

“Тихо, спокійно, мало слів, але результативно. Дякуємо нашим японським друзям!”, – сказала очільниця міністерства.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Кунінорі обговорив питання відбудови нашої країни.

 Раніше Управління ООН з обслуговування проєктів та Японія передали Україні понад 100 тонн гуманітарної допомоги

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