Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.
Про це йдеться у Телеграм-каналі Верещук.
Вони обговорили участь Японії в гуманітарному реагуванні в Україні.
“Зокрема, нам потрібні десятки тисяч планшетів та ноутбуків, щоб дітки, які змушені були покинути свої рідні домівки, могли вчитися онлайн”, – зазначила Верещук.
“Тихо, спокійно, мало слів, але результативно. Дякуємо нашим японським друзям!”, – сказала очільниця міністерства.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Кунінорі обговорив питання відбудови нашої країни.
Раніше Управління ООН з обслуговування проєктів та Японія передали Україні понад 100 тонн гуманітарної допомоги.