“Нам потрібні десятки тисяч планшетів та ноутбуків".

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

Про це йдеться у Телеграм-каналі Верещук.

Вони обговорили участь Японії в гуманітарному реагуванні в Україні.

“Зокрема, нам потрібні десятки тисяч планшетів та ноутбуків, щоб дітки, які змушені були покинути свої рідні домівки, могли вчитися онлайн”, – зазначила Верещук.

Фото: Телеграм-канал Верещук

Вона додала, що їй імпонує японська манера вести справи.

“Тихо, спокійно, мало слів, але результативно. Дякуємо нашим японським друзям!”, – сказала очільниця міністерства.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Кунінорі обговорив питання відбудови нашої країни.

Раніше Управління ООН з обслуговування проєктів та Японія передали Україні понад 100 тонн гуманітарної допомоги.